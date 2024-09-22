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Сборная Таджикистана по футзалу проиграла со счетом 3:8 и вылетела из ЧМ-2024

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Момент матча Панама - Таджикистан на ЧМ по футзалу
Момент матча Панама - Таджикистан на ЧМ по футзалу: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Национальная сборная Таджикистана по футзалу проиграла заключительный матч группового этапа чемпионата мира – 2024 в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Последним соперником таджикистанской команды на мировом первенстве выступила Панама.

“Голевая перестрелка” между командами завершилась победой панамцев со счетом 8:3. В составе сборной Таджикистана смогли отличиться Некруз Алимахмадов, отметим, что его гол на пятой минуте стал первым в этой встрече. А также Самандар Ризомов (27), Идрис Еров (35).

До 37-й минуты команды играли на равных, Таджикистан уступал лишь один мяч, однако за три минуты до окончания матча панамцам удалось забить еще четыре гола в ворота соперника.

Таким образом, таджикистанская сборная покинула мировое первенство не набрав ни одного очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164482-sbornaya-tadzhikistana-po-futzalu-proigrala-so-schetom-3-8-i-vyletela-iz-chm-2024/

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