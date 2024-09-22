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Баскетбольная "Астана" с поражения начала сезон в Единой лиге ВТБ

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Баскетбольный клуб "Астана"
Баскетбольный клуб "Астана". Фото: пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" провел первую домашнюю игру в новом сезоне Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый матч в сезоне столичный клуб проводил против российской команды "Нижний Новгород" из одноименного города. Встреча проходила во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

Гости сразу же повели в счете и подопечные Фотиоса Такианоса были в роли догоняющих. Первая половина матча завершилась с отставанием "Астаны" в 20 очков - 33::53.

Итоговый счет -62:90. Астанинские баскетболисты с поражения начинают новый сезон.

Следующий матч баскетбольная "Астана" проведет на выезде 25 сентября против "Локомотива" (Кубань, Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164428-basketbolnaya-astana-s-porazheniya-nachala-sezon-v-edinoy-lige-vtb/

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