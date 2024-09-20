Казахстанский игрок официально вошел в историю чемпионата мира по футзалу

Игрок сборной Казахстана Биржан Оразов официально признан автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира по футзалу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, Оразов забил первый гол Казахстана на чемпионате мира – 2024, который проходит в Узбекистане. 15 июня национальная сборная встретилась с Испанией в рамках первого тура группового этапа мундиаля.

Та встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а Биржану Оразову удалось открыть счет уже на шестой секунде встречи, что официально признано абсолютным рекордом мирового первенства.

Второе место занял гол испанца Хави Родригеса, забитый через 11 секунд после старта. Это случилось в октябре 2008 года.

На третьем месте расположился россиянин Данил Давыдов (12 секунд).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.