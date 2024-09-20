Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский игрок официально вошел в историю чемпионата мира по футзалу

Опубликовано:

Казахстанский футзалист Биржан Оразов
Биржан Оразов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Игрок сборной Казахстана Биржан Оразов официально признан автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира по футзалу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, Оразов забил первый гол Казахстана на чемпионате мира – 2024, который проходит в Узбекистане. 15 июня национальная сборная встретилась с Испанией в рамках первого тура группового этапа мундиаля.

Та встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а Биржану Оразову удалось открыть счет уже на шестой секунде встречи, что официально признано абсолютным рекордом мирового первенства.

Второе место занял гол испанца Хави Родригеса, забитый через 11 секунд после старта. Это случилось в октябре 2008 года.

На третьем месте расположился россиянин Данил Давыдов (12 секунд).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164182-kazahstanskiy-igrok-oficialno-voshel-v-istoriyu-chempionata-mira-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie