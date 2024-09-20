Сборная Узбекистана не смогла выйти из группы и завершила выступление на домашнем ЧМ по футзалу

Национальная сборная Узбекистана по футзалу потерпела поражение в рамках матча третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.
Заключительным соперником хозяев мундиаля выступила команда Коста-Рики. Матч завершился поражением Узбекистана со счетом 3:5.
"Голевая перестрелка" началась уже на четвертой минуте после точного удара Эдвина Кубильо.
Узбекистанцы сумели сравнять через 10 минут благодаря усилиям Машраба Адилова.
Увеличил отрыв гостей гол Йосселя Леона (20-я минута).
Во втором тайме Илхом Хамроев и Самариддин Беркинов вывели Узбекистан вперед, однако после удаления Ихтиера Ропиева на 32-й минуте команда пропустила еще три мяча в свои ворота и потерпела второе поражение на турнире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164168-sbornaya-uzbekistana-ne-smogla-vyyti-iz-gruppy-i-zavershila-vystuplenie-na-domashnem-chm-po-futzalu/