Сборная Казахстана завоевала лидерство на шахматной Олимпиаде

Женская сборная Казахстана по шахматам одержала очередную победу на Олимпиаде, которая в эти дни проходит в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В 8-м туре отечественные шахматистки встречались с командой Франции и одержали победу со счетом 2,5:1,5.

Победы одержали Бибисара Асаубаева и Алуа Нурман. Амина Каирбекова сыграла вничью, Меруерт Камалиденова уступила свою партию. В следующем туре, казахстанки сыграют с командой Польши, которая в свою очередь победила главных фавориток турнира представительниц Индии.

Все три команды на данный момент имеют равное количество очков и возглавляют лидерство в турнирной таблице. Казахстан уступает Польше и Индии лишь по дополнительным показателям.

Польша - 14 очков

Индия - 14 очков

Казахстан - 14 очков

США - 13 очков

Армения - 13 очков

Мужская сборная выиграла у Бангладеша со счетом 3:1. Победы одержали Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов, Денис Махнев и Алдияр Ансат завершили соревновательный день вничью.

Осталось сыграть три тура, последний 11-й тур пройдет 22 сентября.

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