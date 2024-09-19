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Сборная Таджикистана проиграла действующим чемпионам на мировом первенстве в Узбекистане

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Сборная Таджикистана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Таджикистана по футзалу. Фото: Alex Caparros/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Таджикистана по футзалу потерпела второе поражение на чемпионате мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы Е команда встретилась с Португалией в Ташкенте. Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 3:2.

В составе португальцев отличились Пани (2 минута), Зикки (11) и Эрик (28). У таджикистанцев по мячу забили Комрон Алиев (27) и Бахтиер Солиев (40).

Победа позволила сборной Португалии набрать шесть очков и догнать команду Марокко, которая во втором туре обыграла Панаму со счетом 6:3. Лидеры группы Е обеспечили себе выход в плей-офф.

Сборная Таджикистана не имеет набранных баллов, но сохраняет шансы попасть в 1/8 финала. Для этого ей надо войти в число четырех лучших команд, которые займут третьи позиции в группах.

Напомним, для таджикистанцев нынешний чемпионат мира по футзалу — дебютный.

Также в четверг прошли матчи группы F. Сборные Ирана и Франции обыграли Гватемалу (9:4) и Венесуэлу (7:3) соответственно. Оба победителя гарантировали себе выход в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163633-sbornaya-tadzhikistana-proigrala-deystvuyushchim-chempionam-na-mirovom-pervenstve-v-uzbekistane/

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