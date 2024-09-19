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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу прокомментировал первую победу на чемпионате мира — 2024

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака высказался о первой победе своих подопечных на мировом первенстве в Узбекистане, сообщает Meta-ratings.kz.

В среду казахстанская сборная обыграла Ливию со счетом 4:1, эта победа стала первой для команды на текущем мундиале.

"Когда ты фаворит и нужна разница мячей для выхода на первое место, нелегко справиться с давлением. Ребята справились, у них был бешеный настрой. Наши хитрости не совпадали с настроем, многие моменты были некачественными. Наша задача была – победить. Вы ошибаетесь, если думаете, что мы должны были забивать десять голов. Могли забить еще два гола, не больше. Результат закономерный", – заявил Кака.

В следующем матче 21 сентября Казахстан встретится с командой Новой Зеландии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163154-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-prokommentiroval-pervuyu-pobedu-komandy-na-chempionate-mira-2024/

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