Главный тренер сборной Казахстана по футзалу прокомментировал первую победу на чемпионате мира — 2024

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака высказался о первой победе своих подопечных на мировом первенстве в Узбекистане, сообщает Meta-ratings.kz.

В среду казахстанская сборная обыграла Ливию со счетом 4:1, эта победа стала первой для команды на текущем мундиале.

"Когда ты фаворит и нужна разница мячей для выхода на первое место, нелегко справиться с давлением. Ребята справились, у них был бешеный настрой. Наши хитрости не совпадали с настроем, многие моменты были некачественными. Наша задача была – победить. Вы ошибаетесь, если думаете, что мы должны были забивать десять голов. Могли забить еще два гола, не больше. Результат закономерный", – заявил Кака.

В следующем матче 21 сентября Казахстан встретится с командой Новой Зеландии.

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