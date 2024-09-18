Казахстанец признан лучшим игроком матча на чемпионате мира по футзалу — 2024

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов признан лучшим игроком матча Казахстан - Ливия в рамках мирового первенства, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, команды встретились во втором туре группового этапа мундиаля, который в эти проходит в Узбекистане. 29-летний спортсмен забил четвертый гол в ворота ливийцев на 35-й минуте матча, итоговый счет матча - 4:1.

В этом году Акбаликов перешел из стана алматинского "Кайрата" в МФК "Газпром-Югра" (Югорск), в составе которого ему удалось завоевать титул чемпиона России.

Казахстан на данный момент занимает вторую строчку в группе D на ЧМ, команде предстоит заключительная игра с Новой Зеландией 21 сентября.

В плей-офф мирового первенства выходят сборные, занявшие 1-2 места в группах, а также четыре команды с третьих позиций, которые показали наилучший результат.

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