Видеообзор первой победы сборной Казахстана на чемпионате мира по футзалу-2024

Официальный YouTube-канал Qazsport TV опубликовал видео лучших моментов второго матча сборной Казахстана на чемпионате мира по футзалу-2024 в Узбекистане, сообщает NUR.KZ.

Напомним, в рамках второго тура группового этапа мирового первенства Национальная сборная Казахстана по футзалу добыла первую победу на турнире со счетом 4:1. Соперником казахстанцев выступила команда Ливии.

На старте мундиаля отечественные футзалисты сыграли вничью с Испанией (1:1).

В третьем туре Казахстану предстоит заключительная игра в своей группе против команды Новой Зеландии, на данный момент лидером квартета D являются испанцы, которые обгоняют нашу команду по дополнительным показателям.

В плей-офф гарантированно выйдут команды с первых двух мест в квартете. Также в 1/8 финала попадут четыре из шести сборных, которые займут третьи позиции в группах.

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