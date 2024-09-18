Сборная Испании обогнала Казахстан на чемпионате мира по футзалу после разгромной победы

Национальная сборная Испании по футзалу одержала первую победу в рамках чемпионата мира по футзалу – 2024, который проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группового этапа мирового первенства испанцы встретились с командой Новой Зеландии. Матч завершился разгромной волевй победой "Красной фурии" со счетом 7:1.

Первый гол забил игрок сборной Новой Зеландии Арт Твигг на шестой минуте.

Испанцы ответили на 12-й минуте точным ударом Мигеля Мельядо и не оставили сопернику шансов во второй половине встречи. Остальные шесть мячей на свой счет записали Рауль Гомес (21 минута), Катела (25, 31, 33), Хесус Гордильо (26), Рауль Кампос (30).

Заключительным соперником Испании выступит Ливия.

"Красные" возглавили группу D с четырьмя очками, обогнав сборную Казахстана по дополнительным показателям. У Ливии три балла, новозеландцы не набрали ни очка.

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