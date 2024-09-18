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Сборная Аргентины минимально обыграла Афганистан на ЧМ по футзалу

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Момент матча Аргентина - Афганистан на ЧМ по футзалу
Момент матча Аргентина - Афганистан на ЧМ по футзалу: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Национальная сборная Аргентины по футзалу одержала победу в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, команды выступают в группе С. Аргентинцам удалось одержать победу с минимальным отрывом 2:1.

Счет открыл игрок "бело-голубых" Матиас Роза на третьей минуте. Афганистанцам удалось сравнять лишь в заключительной части второго тайма. На 32-й минуте ворота оппонента поразил Хуссейн Мохаммади.

Однако спустя минуту Роза записал на свой счет дубль и принес Аргентине три очка в этой встрече, что позволило команде возглавить свой квартет.

На данный момент Аргентина лидирует в группе С с шестью очками, далее идут Украина и Афганистан (по три балла), а замыкает таблицу группы сборная Анголы без набранных очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2163111-argentina-minimalno-obygrala-afganistan-na-chm-po-futzalu/

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