Сборная Аргентины минимально обыграла Афганистан на ЧМ по футзалу

Национальная сборная Аргентины по футзалу одержала победу в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, команды выступают в группе С. Аргентинцам удалось одержать победу с минимальным отрывом 2:1.

Счет открыл игрок "бело-голубых" Матиас Роза на третьей минуте. Афганистанцам удалось сравнять лишь в заключительной части второго тайма. На 32-й минуте ворота оппонента поразил Хуссейн Мохаммади.

Однако спустя минуту Роза записал на свой счет дубль и принес Аргентине три очка в этой встрече, что позволило команде возглавить свой квартет.

На данный момент Аргентина лидирует в группе С с шестью очками, далее идут Украина и Афганистан (по три балла), а замыкает таблицу группы сборная Анголы без набранных очков.

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