Чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан поборется на молодежном первенстве в Албании

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан примет участие в молодежном чемпионате мира (U23), который пройдет в Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Чемпионат мира по видам борьбы пройдет с 21 по 27 октября в албанской Тиране. На данном мировом первенстве за медали поспорят борцы вольного, греко-римского стилей, а также на ковер выйдут женщины.
Среди спортсменов значатся атлеты, принимавшие участие во многих взрослых турнирах. Кроме того, в состав попал и Ризабек Айтмухан. В прошлом году он выиграл взрослый чемпионат мира. В этом сезоне он стал победителем на молодежном мировом первенстве в Испании до 20-ти лет.
Состав сборной Казахстана по вольной борьбе на ЧМ в Албании:
- до 57 кг: Алан Оралбек
- до 61 кг: Адлет Алмухамедов
- до 65 кг: Бекзат Ермекбай
- до 70 кг: Ернур Нургазы
- до 74 кг: участник определится позже
- до 79 кг: Женис Каныбеков
- до 86 кг: Нуржан Исагалиев
- до 92 кг: Бекзат Амангалиев
- до 97 кг: Ризабек Айтмухан
- до 125 кг: Омархан Надиров
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162976-chempion-mira-iz-kazahstana-rizabek-aytmuhan-poboretsya-na-molodezhnom-pervenstve-v-albanii/