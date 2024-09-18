Чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан поборется на молодежном первенстве в Албании

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан примет участие в молодежном чемпионате мира (U23), который пройдет в Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Чемпионат мира по видам борьбы пройдет с 21 по 27 октября в албанской Тиране. На данном мировом первенстве за медали поспорят борцы вольного, греко-римского стилей, а также на ковер выйдут женщины.

Среди спортсменов значатся атлеты, принимавшие участие во многих взрослых турнирах. Кроме того, в состав попал и Ризабек Айтмухан. В прошлом году он выиграл взрослый чемпионат мира. В этом сезоне он стал победителем на молодежном мировом первенстве в Испании до 20-ти лет.

Состав сборной Казахстана по вольной борьбе на ЧМ в Албании:

до 57 кг: Алан Оралбек

до 61 кг: Адлет Алмухамедов

до 65 кг: Бекзат Ермекбай

до 70 кг: Ернур Нургазы

до 74 кг: участник определится позже

до 79 кг: Женис Каныбеков

до 86 кг: Нуржан Исагалиев

до 92 кг: Бекзат Амангалиев

до 97 кг: Ризабек Айтмухан

до 125 кг: Омархан Надиров

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