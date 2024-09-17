Сборная Узбекистана проиграла во втором матче домашнего чемпионата по футзалу

Национальная сборная Узбекистана по футзалу потерпела поражение в рамках матча второго тура группового этапа домашнего чемпионата мира, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, узбекистанцы выступают в группе А. Соперниками команды во второй встрече стала команда Парагвая.
Матч завершился победой гостей со счетом 4:1. Первый гол на 16-й минуте забил Хорхе Эспиноса, спустя минуту преимущество Парагвая увеличил Арнальдо Баэс.
Во втором тайме отличились Франсиско Мартинес (24-я минута) и Хавьер Салас (26).
Единственный гол со стороны сборной Узбекистана забил Хусниддин Нишонов, реализовавший свой момент на 35-й минуте встречи.
Напомним, на старте хозяева мундиаля сыграли вничью с Нидерландами (3:3). Последним соперником сборной Узбекистана в группе выступит Коста-Рика.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162574-sbornaya-uzbekistana-razgromno-proigrala-vo-vtorom-matche-domashnego-chm-po-futzalu/