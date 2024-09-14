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Матч Бразилии на чемпионате мира в Узбекистане завершился со счетом 10:0

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Сборная Бразилии по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Бразилии по футзалу. Фото: Robertus Pudyanto/FIFA via Getty Images

В субботу в Узбекистане стартовал десятый чемпионат мира по футзалу под эгидой ФИФА. Сборная Бразилии в первом туре одержала крупную победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Южноамериканская команда встретилась с Кубой в рамках группы В. Матч прошел в Универсальном спортивном комплексе Андижана.

Сборная Бразилии одержала победу со счетом 10:0 благодаря хет-трикам Марселя (2, 23, 33 минуты) и Марлона (13, 23, 39), а также голам Негиньо (11), Фелипе Валерио (13), Пито (25) и Артура (28).

В рамках группы В также прошел матч открытия чемпионата мира. Сборная Таиланда со счетом 2:1 обыграла Хорватию.

Таким образом, в этом квартете после первого тура с тремя очками лидирует Бразилия. Таиланд уступает ей по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Бразилии — самая титулованная команда в истории чемпионатов мира по футзалу. Она брала золото пять раз, а на прошлом турнире в 2021 году стала бронзовым призером.

Ранее мы представляли расписание матчей сборной Казахстана, которая начнет борьбу на чемпионате мира 15 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161390-match-brazilii-na-chempionate-mira-v-uzbekistane-zavershilsya-so-schetom-10-0/

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