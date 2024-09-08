Ризабек Айтмухан завоевал золото на молодежном чемпионате мира по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан одержал победу в финальной схватке чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

Казахстанцу удалось завоевать золотую медаль мирового первенства U20 в весовой категории до 97 килограммов. Отметим, что в этот вес Айтмухан поднялся для участия в олимпийском отборе. Напомним, что на главный старт четырехлетия отправился Алишер Ергали.

В финале чемпината Айтмухан встретился с представителем Азербайджана Хетагом Карсановым. Казахстанцу удалось взять преимущество на старте схватки и завершить ее досрочно со счетом 10:0.

Годом ранее Айтмухан стал первым в истории страны чемпионом мира по вольной борьбе среди взрослых. Тогда он выступил в весе до 92 килограммов, который не входит в олимпийскую программу.

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