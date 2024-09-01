Гонщик "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Италии

Пилот гоночной команды "Феррари", представитель Монако Шарль Леклер стал чемпионом Гран-при "Формулы-1" в итальянской Монце, передает корреспондент NUR.KZ.
Очередной гоночный уикенд проходил на родине "Феррари" в итальянском городе Монце. Пилоты команды монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс начинали домашний заезд со четвертой и пятой позиций на стартовой решетке соответственно.
Лидером заезда на протяжении 30 из 53 кругов был британский гонщик "Макларен" Ландо Норрис. Затем Леклер смог обогнать соперника по прямой траектории и до конца гонки не упускал преимущество.
Таким образом, монегаск финишировал первым и стал победителем Гран-при Монца-2024.
Вторым стал австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри. Замкнул подиум Ландо Норрис.
Для 26-летнего Леклера эта победа стала второй в чемпионате. Ранее он стал лучшим у себя на родине на Гран-при в Монако.
Следующая гонка "Формулы-1" пройдет с 13 по 15 сентября в Азербайджане на городской трассе в Баку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2155749-gonshchik-ferrari-sharl-lekler-stal-pobeditelem-gran-pri-formuly-1-v-italii/