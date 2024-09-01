Гонщик "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Италии

Пилот гоночной команды "Феррари", представитель Монако Шарль Леклер стал чемпионом Гран-при "Формулы-1" в итальянской Монце, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередной гоночный уикенд проходил на родине "Феррари" в итальянском городе Монце. Пилоты команды монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс начинали домашний заезд со четвертой и пятой позиций на стартовой решетке соответственно.

Лидером заезда на протяжении 30 из 53 кругов был британский гонщик "Макларен" Ландо Норрис. Затем Леклер смог обогнать соперника по прямой траектории и до конца гонки не упускал преимущество.

Таким образом, монегаск финишировал первым и стал победителем Гран-при Монца-2024.

Вторым стал австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри. Замкнул подиум Ландо Норрис.

Для 26-летнего Леклера эта победа стала второй в чемпионате. Ранее он стал лучшим у себя на родине на Гран-при в Монако.

Следующая гонка "Формулы-1" пройдет с 13 по 15 сентября в Азербайджане на городской трассе в Баку.

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