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Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира по дзюдо

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Казахстанский дзюдоист Санжар Еруланулы
Казахстанский дзюдоист Санжар Еруланулы. Фото: Международная федерация дзюдо

Казахстанский дзюдоист Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в весовой категории до 90 килограммов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо РК.

В решающем поединке казахстанец одолел украинского дзюдоиста Дмитро Лебида, одержав досрочную победу - иппон.

Для 17-летнего Санжара Еруланулы, занимающего 5-е место в мировом рейтинге, это первая медаль на чемпионатах мира среди кадетов. Ранее, в этом году он стал чемпионом Казахстана, завоевал Кубок Азии (Алматы) и взял серебро на Кубке Европы (Саморин).

По ходу данного мирового первенства казахстанский дзюдоист одолел представителя Монголии Мунгуна Учрала Ууганбаяра, затем в четвертьфинале был сильнее грузинского спортсмена Гиорги Гелашвили. В полуфинале он обыграл ещё одного украинца – Аркадия Смаилова.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо среди кадетов проходит в Лиме, Перу, где за титул борются 403 спортсмена из 48 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2155666-kazahstanskiy-sportsmen-stal-chempionom-mira-po-dzyudo/

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