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Семикратного чемпиона мира заменили на 18-летнего новичка в команде Формулы 1

Опубликовано:

Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли
Итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли. Фото: instagram.com / f1

Немецкая гоночная команда "Мерседес" объявила о подписании контракта на 2025 год с 18-летним итальянским пилотом Андреа Кими Антонелли, передает NUR.KZ.

Немецкий коллектив объявил о подписании контракта с Антонелли на старте гоночного уикенда в Италии. 18-летний новичок провел за рулем "Мерседеса" в эти дни тестовый заезд.

После чего руководитель команды Тото Вольфф раскрыл состав пилотов на следующий сезон.

Таким образом, на стартовой решетке "Мерседеса" в качестве основного гонщика с британцем Джорджем Расселом дебютирует и Кими Антонелли.

Антонелли заменит в составе "Мерседеса" семикратного чемпиона Формулы 1, именитого британца Льюиса Хэмилтона. В свою очередь, легендарный 39-летний пилот со следующего года будет выступать за "Феррари".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2155572-semikratnogo-chempiona-mira-zamenili-na-18-letnego-novichka-v-komande-formuly-1/

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