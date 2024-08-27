Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Хорватии

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана опубликовали состав сборной страны на предстоящий турнир серии Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает NUR.KZ.

Состав выглядит команды следующим образом:

Мужчины:

До 60 кг: Шерзод Давлатов

До 66 кг: Жанарыс Рахметкали, Нурканат Серикбаев

До 81 кг: Аскар Наркулов, Руслан Мусаев

До 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Айбол Нысаналы

До 100 кг: Кудрет Досымов

Женщины:

До 48 кг: Галия Тынбаева

До 52 кг: Толганай Абеуова

До 63 кг: Самалай Ергалиева

До 78 кг: Аруна Жангелдина

Свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Карина Такиева.

Турнир в столице Хорватии пройдет с 13 по 15 сентября. Напомним, что единственное золото Казахстана на Олимпиаде в Париже завоевал дзюдоист Елдос Сметов в весе до 60 кг.

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