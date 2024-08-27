Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Гран-при в Хорватии

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана опубликовали состав сборной страны на предстоящий турнир серии Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает NUR.KZ.
Состав выглядит команды следующим образом:
Мужчины:
До 60 кг: Шерзод Давлатов
До 66 кг: Жанарыс Рахметкали, Нурканат Серикбаев
До 81 кг: Аскар Наркулов, Руслан Мусаев
До 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Айбол Нысаналы
До 100 кг: Кудрет Досымов
Женщины:
До 48 кг: Галия Тынбаева
До 52 кг: Толганай Абеуова
До 63 кг: Самалай Ергалиева
До 78 кг: Аруна Жангелдина
Свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Карина Такиева.
Турнир в столице Хорватии пройдет с 13 по 15 сентября. Напомним, что единственное золото Казахстана на Олимпиаде в Париже завоевал дзюдоист Елдос Сметов в весе до 60 кг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2154058-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-gran-pri-v-horvatii/