Казахстанский призер Олимпиады по борьбе объявил о завершении карьеры

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в вольной борьбе казахстанец Нурислам Санаев на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

Спортсмен сказал, что ему адресуют много вопросов о возвращении на ковер. Санаев признался, что и сам не раз спрашивал себя об этом.

"Я всегда знал, что этот день наступит, и всегда боялся его прихода. Осознание того, что однажды придется сказать: "Все, я завершил", казалось тяжелым и неминуемым. И вот теперь, когда этот момент настал, я долго думал... Ведь вся моя жизнь была неразрывно связана с борьбой, и я с трудом представляю себе жизнь вне этого мира", — написал Санаев.

Призер Олимпиады назвал борьбу своим "главным спутником и наставником" с малых лет.

"Она научила меня быть стойким в спорте и жизни. Более 20 лет я отдал этому делу, и борьба, в свою очередь, дала мне гораздо больше, чем просто медали и титулы. Она подарила мне настоящих друзей, верных товарищей, поддержку фанатов и общественное признание. Обо всем этом я в детстве даже не мечтал.

Теперь впереди меня ждут новые вызовы, и я готов попробовать свои силы в чем-то новом. Чтобы развеять все дальнейшие сомнения и вопросы, сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры", — сказал Санаев.

Борец выразил благодарность всем, кто помогал ему, и отдельно выделил болельщиков. Санаев признался, что они вдохновляли его на победы и помогали преодолевать трудности.

"К сожалению, я не смог уйти так, как мечтал — прощаясь на ковре, чувствуя под ногами эту знакомую шероховатую поверхность, благодарить болельщиков лицом к лицу, обнять соперников и друзей...

Спасибо тебе, борьба. За все уроки и опыт, за смех и слезы, за те моменты, когда я чувствовал себя на вершине мира, и за те, когда приходилось собрать волю в кулак. Ты позволила мне осуществить мечты, и теперь я ухожу с чувством глубокого удовлетворения и благодарности. Жизнь — это тоже борьба, и я готов встретить ее новые вызовы с тем же духом и решимостью, которые ты во мне воспитала", — заключил Санаев.

Борцу 33 года. Он родился в Туве, с 2014 года представлял Казахстан. Перед выступлением на Олимпиаде-2016 Санаев принял ислам и сменил имя (при рождении — Артас Санаа).

Под флагом Казахстана спортсмен выиграл бронзу в Токио-2020, а также дважды становился призером чемпионата мира, побеждал на чемпионате Азии.

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