Руководство федерации таэквондо Казахстана подало в отставку

Президент Казахстанской федерации таэквондо Вячеслав Ким сообщил о своем уходе с поста главы организации, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФТ.

Как отмечают в официальном заявлении, это решение стало результатом долгих размышлений и оценки достижений Вячеслава Кима на его должности.

“Казахстанские таеквондисты показали достойные результаты на международной арене и я уверен, что впереди их ждет еще больше побед. Мы смогли провести первый в истории таеквондо Казахстана международный турнир Astana Grand Prix 2014 и Kazakhstan Open G-1, и это только начало. У нас есть потенциал и возможность для проведения турниров самого высокого уровня, и я верю, что этот путь продолжится.

Сегодня, когда я передаю эстафету, я хочу выразить благодарность всем, кто был рядом на этом пути: коллегам, спортсменам, тренерам и всем, кто поддерживал нас. Пусть этот путь продолжается и каждый день приносит новые победы.

Спасибо вам за доверие. Я уверен, что впереди казахстанское таеквондо ждет много новых достижений. Пусть наш общий труд будет приносить пользу и радость всем, кто причастен к данному виду спорту” ,— заявил Ким.

Вячеслав Ким возглавлял республиканскую федерацию с 2013 года. Вместе с президентом КФТ свои должности покидают и вице-президенты Канат Толгатович Сагынаев, Шадияр Алжанович Кондыбаев, Арман Константинович Чилманов, и генеральный секретарь Олжас Талгатович Бесбаев.

Напомним, на минувших Олимпийских играх в Париже от Казахстана принимали участие двое таэквондистов Батырхан Толеугали и Самирхон Абабакиров. Оба спортсмена не смогли пробиться дальше первого круга.

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