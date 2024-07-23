Сборная Казахстана сыграет с Аргентиной перед чемпионатом мира

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футзалу появилась информация о товарищеских матчах перед чемпионатом мира 2024 года, передает NUR.KZ.

В преддверии турнира национальная команда проведет пять контрольных игр. Соперниками казахстанцев станут представители Таджикистана, Ирана и Аргентины.

Первый учебно-тренировочный сбор команды пройдет с 5 по 18 августа и будет носить втягивающий характер. Далее до 5 сентября сборная Казахстана пройдет подготовку в Астане. В столице национальная команда 22 и 24 августа сыграет товарищеские матчи с Таджикистаном на "Сайран Арене".

Затем подопечные Рикардо Кака проведут две контрольные встречи с Ираном — 30 августа и 1 сентября. Оба матча пройдут в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Заключительный этап сбора национальная команда проведет с 6 по 10 сентября в Алматы. Товарищеский матч с Аргентиной пройдет 7 сентября на "Алматы Арене".

На данный момент мужская сборная Казахстана по футзалу занимает восьмое место в рейтинге ФИФА. Иранцы идут четвертыми, аргентинцы — пятыми. Команда Таджикистана располагается на 34-й позиции.

Чемпионат мира по футзалу 2024 года пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.

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