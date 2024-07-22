19-летний голкипер заменит Игиту в "Кайрате"

АФК "Кайрат" из Алматы объявил о подписании контракта с 19-летним вратарем Ерасылом Шарапиденовым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт команды.

Голкипер перешел в стан алмаатинцев из стана МФК "Атырау". Со спортсменом заключено двухлетнее контрактное соглашение с опцией автоматического продления на один сезон.

Шарапиденов является серебряным призером чемпионата Казахстана сезона 2020/21, а в следующем году спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка и Суперкубка страны, а также стал третьим в составе своей команды в национальном первенстве.

Напомним, с 2011 по 2024 год основным вратарем "Кайрата" являлся капитан сборной Казахстана Лео Игита. Однако по окончании минувшего сезона натурализованный бразилец не стал продлевать контракт и перешел в стан действующих чемпионов – МФК "Семей".

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