Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

19-летний голкипер заменит Игиту в "Кайрате"

Опубликовано:

Вратарь АФК "Кайрат" Ерасыл Шарапиденов
Ерасыл Шарапиденов: Пресс-служба АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" из Алматы объявил о подписании контракта с 19-летним вратарем Ерасылом Шарапиденовым, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт команды.

Голкипер перешел в стан алмаатинцев из стана МФК "Атырау". Со спортсменом заключено двухлетнее контрактное соглашение с опцией автоматического продления на один сезон.

Шарапиденов является серебряным призером чемпионата Казахстана сезона 2020/21, а в следующем году спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка и Суперкубка страны, а также стал третьим в составе своей команды в национальном первенстве.

Напомним, с 2011 по 2024 год основным вратарем "Кайрата" являлся капитан сборной Казахстана Лео Игита. Однако по окончании минувшего сезона натурализованный бразилец не стал продлевать контракт и перешел в стан действующих чемпионов – МФК "Семей".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2138175-19-letniy-golkiper-zamenit-igitu-v-kayrate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie