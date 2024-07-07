Семикратный чемпион мира выиграл Гран-при Формулы 1 в Великобритании

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу на домашнем этапе королевских гонок в Сильверстоуне, передает корреспондент NUR.KZ.

Самый титулованный пилот в истории автоспорта начинал гонку со второй позиции на стартовой решетке. На квалификации его обогнал напарник по команде, еще один британский гонщик Джордж Рассел.

С самого старта заезда борьба у двух "мерседесов" завязалась с представителями "Макларен" Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. К концовке заезда у сокомандника Хэмилтона Рассела отказала силовая установка и он снялся с заезда. Льюис же финишировал первым, обогнав своих оппонентов.

Эта победа становится для семикратного чемпиона мира 104-й в карьере. Хэмилтон не мог победить в королевских гонках с конца 2021 года.

Сразу за Хэмилтоном финишировал трехкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Замкнул подиум гонщик "Макларен" Ландо Норрис.

Следующая гонка пройдет с 19 по 21-е июля на гоночной трассе Будапешта (Венгрия).

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