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Сборная Казахстана проиграла Австралии и ЮАР на чемпионате мира

Опубликовано:

Мяч ватерполистов
Иллюстративное фото: pixabay.com

В столице Аргентины Буэнос-Айресе стартовал молодежный чемпионат мира по водному поло, в котором принимает участие сборная Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

На стадии группового этапа отечественные ватерполисты провели две игры. В каждом матче сборная Казахстана уступила с небольшой разницей в счете.

Во встрече с опытной командой Австралии сборная Казахстана по водному поло уступила со счетом 12:13. Во втором матче против ЮАР не хватило пары очков. Итоговый счет встречи - 8:10. 

Отметим, молодежный чемпионат мира по водному поло пройдет в олимпийском парке Буэнос-Айреса со 2 по 9 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2129643-kazahstan-proigral-avstralii-i-yuar-na-chempionate-mira/

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