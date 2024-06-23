Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на этапе королевских гонок, который в эти дни проходил в Барселоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Ферстаппен начинал гонку со второй позиции на стартовой решетке, так как в квалификации уступил лидерство пилоту "Макларен" британцу Ландо Норрису. Это не помешало действующему чемпиону "Формулы-1" захватить преимущество уже на четвертом круге.

До конца заезда никто не смог обогнать Макса, и он стал чемпионом Гран-при Барселоны 2024 года.

Вторым к финишу пришел Ландо Норрис. Замкнул подиум семикратный чемпион мира, гонщик "Мерседес" именитый британец Льюис Хэмилтон.

Итоги гонки в Испании:

1) Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2) Ландо Норрис - "Макларен"

3) Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

4) Джордж Рассел - "Мерседес"

5) Шарль Леклер - "Ферарри"

6) Карлос Сайнс - "Феррари"

7) Оскар Пиастри - "Макларен"

8) Серхио Перес - "Ред Булл"

9) Пьер Гасли - "Альпин"

10) Эстебан Окон - "Альпин"

Следующая гонка пройдет с 28 июня по 30 июня в Австрии на гоночной трассе в Шпильберге.

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