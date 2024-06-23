Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на этапе королевских гонок, который в эти дни проходил в Барселоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Ферстаппен начинал гонку со второй позиции на стартовой решетке, так как в квалификации уступил лидерство пилоту "Макларен" британцу Ландо Норрису. Это не помешало действующему чемпиону "Формулы-1" захватить преимущество уже на четвертом круге.
До конца заезда никто не смог обогнать Макса, и он стал чемпионом Гран-при Барселоны 2024 года.
Вторым к финишу пришел Ландо Норрис. Замкнул подиум семикратный чемпион мира, гонщик "Мерседес" именитый британец Льюис Хэмилтон.
Итоги гонки в Испании:
- 1) Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
- 2) Ландо Норрис - "Макларен"
- 3) Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
- 4) Джордж Рассел - "Мерседес"
- 5) Шарль Леклер - "Ферарри"
- 6) Карлос Сайнс - "Феррари"
- 7) Оскар Пиастри - "Макларен"
- 8) Серхио Перес - "Ред Булл"
- 9) Пьер Гасли - "Альпин"
- 10) Эстебан Окон - "Альпин"
Следующая гонка пройдет с 28 июня по 30 июня в Австрии на гоночной трассе в Шпильберге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2122536-niderlandskiy-gonshchik-maks-ferstappen-stal-pobeditelem-gran-pri-ispanii/