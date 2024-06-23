Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Опубликовано:

Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com / redbullracing

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на этапе королевских гонок, который в эти дни проходил в Барселоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Ферстаппен начинал гонку со второй позиции на стартовой решетке, так как в квалификации уступил лидерство пилоту "Макларен" британцу Ландо Норрису. Это не помешало действующему чемпиону "Формулы-1" захватить преимущество уже на четвертом круге.

До конца заезда никто не смог обогнать Макса, и он стал чемпионом Гран-при Барселоны 2024 года.

Вторым к финишу пришел Ландо Норрис. Замкнул подиум семикратный чемпион мира, гонщик "Мерседес" именитый британец Льюис Хэмилтон.

Итоги гонки в Испании:

  • 1) Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
  • 2) Ландо Норрис - "Макларен"
  • 3) Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
  • 4) Джордж Рассел - "Мерседес"
  • 5) Шарль Леклер - "Ферарри"
  • 6) Карлос Сайнс - "Феррари"
  • 7) Оскар Пиастри - "Макларен"
  • 8) Серхио Перес - "Ред Булл"
  • 9) Пьер Гасли - "Альпин"
  • 10) Эстебан Окон - "Альпин"

Следующая гонка пройдет с 28 июня по 30 июня в Австрии на гоночной трассе в Шпильберге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2122536-niderlandskiy-gonshchik-maks-ferstappen-stal-pobeditelem-gran-pri-ispanii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.