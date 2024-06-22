Казахстанцы завоевали историческое золото на этапе Кубка мира в Турции

Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука заняла первое место на этапе Кубка мира в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
Казахстанские спортсмены смогли выиграть золото в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд. Сборную в этой дисциплине представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова, которые занимают 19-е и 51-е места в мировом рейтинге соответственно.
В финале они одолели лучников из Великобритании со счетом 158:155. Отметим, что за британскую команду выступает первый номер мирового рейтинга Элла Гибсон.
Замкнула медальный подиум сборная Италии.
Это вторая награда Казахстана на соревнованиях Кубка мира в стрельбе из блочного лука. В апреле текущего года бронзовым призером становилась женская сборная РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2122212-kazahstan-zavoeval-istoricheskoe-zoloto-na-etape-kubka-mira-v-turcii/