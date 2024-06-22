Казахстанцы завоевали историческое золото на этапе Кубка мира в Турции

Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука заняла первое место на этапе Кубка мира в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Казахстанские спортсмены смогли выиграть золото в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд. Сборную в этой дисциплине представили Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова, которые занимают 19-е и 51-е места в мировом рейтинге соответственно.

В финале они одолели лучников из Великобритании со счетом 158:155. Отметим, что за британскую команду выступает первый номер мирового рейтинга Элла Гибсон.

Замкнула медальный подиум сборная Италии.

Это вторая награда Казахстана на соревнованиях Кубка мира в стрельбе из блочного лука. В апреле текущего года бронзовым призером становилась женская сборная РК.

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