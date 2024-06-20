Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ назвали новый клуб Лео Игиты

Опубликовано:

Казахстанский футзалист Лео Игита
Лео Игита. Фото: Пресс-служба АФК "Кайрат"

По информации портала Meta-ratings.kz, капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита продолжит карьеру в стане новых чемпионов страны – МФК "Семей".

По данным источника, капитан казахстанской сборной, пять раз признававшийся лучшим голкипером мира, в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с "Семеем". Зарплата Лео Игиты в новой команде не называется, однако ожидается, что она будет выше, чем в алматинском клубе.

Напомним, МФК "Семей" сенсационно стал новым чемпионом Казахстана, прервав 20-летнюю гегемонию "Кайрата" в первенстве страны, и в следующем сезоне будет выступать в футзальной Лиге чемпионов УЕФА.

Сообщается, что Игита присоединится к новому клубу в статусе свободного агента.

В составе "Кайрата" Лео выступал на протяжении 13 лет и являлся капитаном команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2121357-v-smi-nazvali-novyy-klub-leo-igity/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.