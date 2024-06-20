СМИ назвали новый клуб Лео Игиты

По информации портала Meta-ratings.kz, капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита продолжит карьеру в стане новых чемпионов страны – МФК "Семей".

По данным источника, капитан казахстанской сборной, пять раз признававшийся лучшим голкипером мира, в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с "Семеем". Зарплата Лео Игиты в новой команде не называется, однако ожидается, что она будет выше, чем в алматинском клубе.

Напомним, МФК "Семей" сенсационно стал новым чемпионом Казахстана, прервав 20-летнюю гегемонию "Кайрата" в первенстве страны, и в следующем сезоне будет выступать в футзальной Лиге чемпионов УЕФА.

Сообщается, что Игита присоединится к новому клубу в статусе свободного агента.

В составе "Кайрата" Лео выступал на протяжении 13 лет и являлся капитаном команды.

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