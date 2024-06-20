Капитан сборной Казахстана Игита официально покинул "Кайрат" после 13 лет в клубе

Капитан и голкипер национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Игита официально покинул алматинский "Кайрат" после 13 лет в команде, сообщает NUR.KZ на пресс-службу клуба.

Натурализованный бразилец Леонардо Игита также носил капитанскую команду и в клубе. В составе команды он был одним из авторов 20-летней победной серии "Кайрата" в чемпионате Казахстана. 12 раз вратарь завоевывал титул чемпиона страны, 11 раз выигрывал Кубок и девять раз Суперкубок страны.

На международной арене Игита дважды выиграл золотые медали футзальной Лиги чемпионов в 2013 и 2015 годах, аналогичное количество раз становился бронзовым призером турнира и помог клубу пополнить коллекцию Межконтинентальным кубком в 2014 году.

В общей сложности капитан и основной вратарь алматинской команды поднял над своей головой 39 трофеев за 13 лет.

Кроме того, он пять раз признавался лучшим голкипером мира в футзале.

Среди причин ухода Лео Игиты из "Кайрата" в СМИ называется недавний скандал, в который попал игрок. По дороге к автобусу алматинцев неизвестные ультрас выложили тропинку из атрибутики конкурирующих команд чемпионата Казахстана. Игита прошел по ней, что вызвало большой резонанс в общественности и привело к дисциплинарному наказанию "Кайрата".

Однако официальная причина ухода не называется.

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