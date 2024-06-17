Видеообзор исторического финала чемпионата Казахстана по футзалу "Семей" – "Кайрат"

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал видеообзор заключительного матча финальной серии чемпионата страны по футзалу между МФК "Семей" и АФК "Кайрат", передает NUR.KZ.

Напомним, в решающем матче серии, который состоялся в минувшее воскресенье, "Семей" одержал сенсационную победу в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3, дополнительное - тоже (4:4).

Хозяева паркета оказались сильнее алматинского клуба в послематчевой серии, забив четыре мяча со стандартного положения против трех.

У "Семея" хет-трик оформил Кайо Торрес, еще один гол в активе Дедезиньо. В составе "Кайрата" отличились Рикардиньо, Биржан Оразов, Дуглас и Алиссон.

Таким образом, клуб из восточного Казахстана прервал 20-летнию гегемонию "Кайрата" в национальном чемпионате по футзалу. До серии алматинцев титул брал астанинский МФК "Жигиттер" в 2003 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.