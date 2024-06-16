Казахстанская гимнастка остановилась в шаге от медали Гран-при

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы заняла четвертое место на этапе Гран-при в чешском Брно, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования стали последним этапом международной серии в нынешнем сезоне.

Лучшим результатом Ертайкызы стала четвертая позиция в финале с мячом. За свое выступление казахстанка получила 33,000 балла, а бронзовая медалистка — 33,950.

В упражнении с лентой Ертайкызы заняла пятое место. До попадания на пьедестал ей не хватило 0,1 балла.

Кроме того, казахстанка стала седьмой в упражнении с булавами. В дисциплине с обручем она не попала в финал. В зачете индивидуального многоборья на этапе в Брно 20-летняя спортсменка заняла седьмую позицию.

На предстоящей Олимпиаде-2024 Ертайкызы не выступит. Единственную квоту в сборной Казахстана по художественной гимнастике заработала Эльжана Таниева.

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