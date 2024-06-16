Казахстанская гимнастка остановилась в шаге от медали Гран-при

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы заняла четвертое место на этапе Гран-при в чешском Брно, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования стали последним этапом международной серии в нынешнем сезоне.
Лучшим результатом Ертайкызы стала четвертая позиция в финале с мячом. За свое выступление казахстанка получила 33,000 балла, а бронзовая медалистка — 33,950.
В упражнении с лентой Ертайкызы заняла пятое место. До попадания на пьедестал ей не хватило 0,1 балла.
Кроме того, казахстанка стала седьмой в упражнении с булавами. В дисциплине с обручем она не попала в финал. В зачете индивидуального многоборья на этапе в Брно 20-летняя спортсменка заняла седьмую позицию.
На предстоящей Олимпиаде-2024 Ертайкызы не выступит. Единственную квоту в сборной Казахстана по художественной гимнастике заработала Эльжана Таниева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2118339-kazahstanskaya-gimnastka-ostanovilas-v-shage-ot-medali-gran-pri/