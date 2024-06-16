Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская гимнастка остановилась в шаге от медали Гран-при

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка-художница Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: Instagram @aibota_e

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы заняла четвертое место на этапе Гран-при в чешском Брно, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования стали последним этапом международной серии в нынешнем сезоне.

Лучшим результатом Ертайкызы стала четвертая позиция в финале с мячом. За свое выступление казахстанка получила 33,000 балла, а бронзовая медалистка — 33,950.

В упражнении с лентой Ертайкызы заняла пятое место. До попадания на пьедестал ей не хватило 0,1 балла.

Кроме того, казахстанка стала седьмой в упражнении с булавами. В дисциплине с обручем она не попала в финал. В зачете индивидуального многоборья на этапе в Брно 20-летняя спортсменка заняла седьмую позицию.

На предстоящей Олимпиаде-2024 Ертайкызы не выступит. Единственную квоту в сборной Казахстана по художественной гимнастике заработала Эльжана Таниева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2118339-kazahstanskaya-gimnastka-ostanovilas-v-shage-ot-medali-gran-pri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.