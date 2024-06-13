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Казахстанский велогонщик стал призером чемпионата Азии в Алматы

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Казахстанский велогонщик Евгений Федоров
Казахстанский велогонщик Евгений Федоров: Пресс-служба НОК РК

12 июня представитель мужской сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, который проходил в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФВС.

Федоров стал обладателем "бронзы" в групповой гонке среди мужчин. Дистанция заключительного старта составила 151 километр. Быстрее всех остальных участников ее преодолел представитель Южной Кореи Ыро Ким. Он добрался до финиша за 3 часа 21 минута и 46 секунд.

Следом за корейским гонщиком прибыл представитель Китая Сянджин Лью, ему удалось завоевать серебряную медаль заезда. Замкнул тройку лидеров Евгений Федоров.

Напомним, в заезде среди девушек-андеров чемпионкой континентального первенства стала казахстанка Акпейл Осим, которая преодолела дистанцию 112,6 километра за 2 часа 56 минут 51 секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2116836-kazahstanskiy-velogonshchik-stal-prizerom-chempionata-azii-v-almaty/

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