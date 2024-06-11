Казахстанец завоевал золотую медаль на международном турнире по таэквондо

Представитель национальной сборной Казахстана по таэквондо Самирхон Абабакиров стал победителем международного турнира в Люксембурге, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1.
Самирхон Абабакиров выиграл соревнования среди лучших таэквондистов в весовой категории до 63 килограммов. Для отечественного атлета данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры.
Напомним, казахстанский таэквондист представит страну на Летних Олимпийских играх в Париже-2024 в весовой категории до 58 килограммов. Также в Китае, квоту завоевал еще один казахстанец Батыржан Толеугали (в весе до 80 килограммов).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2115606-kazahstanec-zavoeval-zolotuyu-medal-na-mezhdunarodnom-turnire-po-taekvondo/