Казахстанец завоевал золотую медаль на международном турнире по таэквондо

Представитель национальной сборной Казахстана по таэквондо Самирхон Абабакиров стал победителем международного турнира в Люксембурге, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1.

Самирхон Абабакиров выиграл соревнования среди лучших таэквондистов в весовой категории до 63 килограммов. Для отечественного атлета данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры.

Напомним, казахстанский таэквондист представит страну на Летних Олимпийских играх в Париже-2024 в весовой категории до 58 килограммов. Также в Китае, квоту завоевал еще один казахстанец Батыржан Толеугали (в весе до 80 килограммов).

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