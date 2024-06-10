Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец стал серебряным призером на этапе Кубка Азии

Опубликовано:

Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин
Ильфат Абдуллин: Пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по стрельбе из классического лука Ильфат Абдуллин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка Азии в Сувоне (Южная Корея), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец занял второе место в индивидуальных соревнованиях, уступив лидерство местному спортсмену Хаджуному Киму, бронзовую награду этапа Кубка завоевал представитель Китайского Тайбэя Тай Ен Лю.

26-летний спортсмен представлял страну на прошлых летних Олимпийских играх – 2020, где дошел до стадии 1/8 финала. Также он представит страну на предстоящей Олимпиаде в Париже.

Напомним, 8 июня казахстанская сборная завоевала две бронзовых награды на данном турнире. Третьи места в соревнованиях среди смешанных команд заняли Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова, а также пара Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114991-kazahstanec-stal-serebryanym-prizerom-na-etape-kubka-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.