Казахстанец стал серебряным призером на этапе Кубка Азии

Представитель команды Казахстана по стрельбе из классического лука Ильфат Абдуллин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка Азии в Сувоне (Южная Корея), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец занял второе место в индивидуальных соревнованиях, уступив лидерство местному спортсмену Хаджуному Киму, бронзовую награду этапа Кубка завоевал представитель Китайского Тайбэя Тай Ен Лю.

26-летний спортсмен представлял страну на прошлых летних Олимпийских играх – 2020, где дошел до стадии 1/8 финала. Также он представит страну на предстоящей Олимпиаде в Париже.

Напомним, 8 июня казахстанская сборная завоевала две бронзовых награды на данном турнире. Третьи места в соревнованиях среди смешанных команд заняли Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова, а также пара Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова.

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