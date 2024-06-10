Макс Ферстаппен вернул лидерство в королевских гонках

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при чемпионата "Формулы 1", который в эти выходные проходил в Канаде, передает корреспондент NUR.KZ.
На стартовой решетке трехкратный чемпион мира начинал заезд со второй позиции. В квалификации он уступил только пилоту "Мерседес" британцу Джорджу Расселу.
В ходе основной гонки Ферстаппен сражался за лидерство не только с гонщиком немецкой команды, но также и представителем "Макларен" Ландо Норрисом. До самого финиша сохранялась интрига и только на последних кругах нидерландец смог оставить позади своих соперников и завершить гонку победителем.
Следом за ним, вторым финишировал Ландо Норрис и третьим Джордж Рассел.
Отметим, что триумфаторы предыдущего гран-при Монако, пилоты "Феррари", которые в прошлый уикенд завоевали победу и подиум, в этой гонке сошли с заезда и остались без набранных очков.
Следующим этапом "Формулы 1" станет европейская трасса в Испании. Гран-при в Барселоне пройдет с 21 по 23 июня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114916-maks-ferstappen-vernul-liderstvo-v-korolevskih-gonkah/