Гонщик "Феррари" Шарль Леклер стал чемпионом Гран-при Монако

Пилот гоночной команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако впервые в своей карьере стал чемпионом домашнего Гран-при "Формулы 1", передает корреспондент NUR.KZ.
Леклер начинал гонку в качестве главного фаворита, так как на квалификации днем ранее завоевал поул-позицию. На стартовой решетке он должен был начинать заезд первым, следом за ним ехал гонщик "Макларен" Оскар Пиастри. Завершал тройку лидеров еще один пилот итальянской команды, испанец Карлос Сайнс.
В итоге спортсмены финишировали также, как и начинали гонку:
- Первое место - Шарль Леклер (Феррари)
- Второе место - Оскар Пиастри - (Макларен)
- Третье место - Кардос Сайнс (Феррари)
Шарль Леклер одержал победу на этапе королевских гонок впервые спустя два года. Последний раз он становился победителем Гран-при Австрии в 2022 году.
Отметим, что постоянный лидер этого года, трехкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен завершил гонку на шестом месте.
Следующее гран-при "Формулы 1"пройдет уже на другом континенте, в Канаде с 7-го по 9-е июня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2107107-gonshchik-ferrari-stal-chempionom-gran-pri-formuly-1-v-monako/