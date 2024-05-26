Гонщик "Феррари" Шарль Леклер стал чемпионом Гран-при Монако

Пилот гоночной команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако впервые в своей карьере стал чемпионом домашнего Гран-при "Формулы 1", передает корреспондент NUR.KZ.

Леклер начинал гонку в качестве главного фаворита, так как на квалификации днем ранее завоевал поул-позицию. На стартовой решетке он должен был начинать заезд первым, следом за ним ехал гонщик "Макларен" Оскар Пиастри. Завершал тройку лидеров еще один пилот итальянской команды, испанец Карлос Сайнс.

В итоге спортсмены финишировали также, как и начинали гонку:

Первое место - Шарль Леклер (Феррари)

Второе место - Оскар Пиастри - (Макларен)

Третье место - Кардос Сайнс (Феррари)

Шарль Леклер одержал победу на этапе королевских гонок впервые спустя два года. Последний раз он становился победителем Гран-при Австрии в 2022 году.

Отметим, что постоянный лидер этого года, трехкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен завершил гонку на шестом месте.

Следующее гран-при "Формулы 1"пройдет уже на другом континенте, в Канаде с 7-го по 9-е июня.

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