Сборная Казахстана упустила медаль на международном турнире

Мужская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в утешительном матче за третье место в рамках международного турнира "Кубок Вызова АВК", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанцев в заключительном матче розыгрыша данного турнира выступили представители национальной команды Южной Кореи. Стартовый отрезок игры сложился не в пользу Казахстана, спортсмены уступили с небольшим разрывом в очках (25:27). Во второй четверти им удалось сравнять счет (25:19), однако они потерпели поражение в третьем и четвертом сете.

Встреча завершилась поражением наших соотечественников с общим счетом 1:3 (25:27, 25:19, 25:27, 30:32 по сетам).

Напомним, что в полуфинальной стадии Казахстан потерпел поражение от сборной Катара, которая по итогам выступления в матче за трофей, стала чемпионом турнира и сыграет в "Кубке претендентов" (FIVB Challenger Cup), а также поборется за единственную путевку в Лигу Наций (VNL) следующего сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.