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Сборная Казахстана завоевала две медали на Кубке Азии

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Сборная Казахстана по стрельбе из лука
Сборная Казахстана по стрельбе из лука. Фото: Международная федерация по стрельбе из лука

Национальная команда Казахстана по стрельбе из лука успешно выступила на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские лучники отметилась двумя бронзовыми медалями на Кубке Азии в южнокорейском городе Сувоне.

Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

Так, казахстанские спортсмены Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова стали третьими на континентальном первенстве в стрельбе из блочного лука. Другие представители национальной сборной Казахстана Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова отметились медалью бронзового отлива в стрельбе из классического лука.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114358-sbornaya-kazahstana-zavoevala-dve-medali-na-kubke-azii/

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