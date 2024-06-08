Сборная Казахстана завоевала две медали на Кубке Азии

Национальная команда Казахстана по стрельбе из лука успешно выступила на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские лучники отметилась двумя бронзовыми медалями на Кубке Азии в южнокорейском городе Сувоне.

Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

Так, казахстанские спортсмены Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова стали третьими на континентальном первенстве в стрельбе из блочного лука. Другие представители национальной сборной Казахстана Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова отметились медалью бронзового отлива в стрельбе из классического лука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.