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Алишер Ергали и Ризабек Айтмухан стали призерами рейтингового турнира по борьбе

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Алишер Ергали
Алишер Ергали. Фото: olympic.kz

На международном рейтинговом турнире по борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), представители мужской команды Казахстана завоевали три медали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

В весовой категории до 97 килограммов чемпионом турнира стал казахстанец Алишер Ергали. В финальной схватке ему должен был противостоять двукратный чемпион мира из Азербайджана Магомедхан Магомедов, однако Ергали присудили автоматическую победу.

В этом же весе выступил первый в истории страны победитель мирового первенства по вольной борьбе Ризабек Айтмухан. В схватке за бронзовую медаль ему противостоял словацкий спортсмен Батырбек Цакулов, поединок завершился победой Айтмухана со счетом 4:2.

В финале дивизиона до 125 килограммов Юсуп Батырмурзаев уступил американцу Мэйсону Марку Паррису и стал обладателем серебряной награды.

Данный турнир позволяет спортсменам улучшить свое положение в мировом рейтинге в преддверии Олимпийских игр, она завершится 9 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2114307-alisher-ergali-i-rizabek-aytmuhan-stali-prizerami-reytingovogo-turnira-po-borbe/

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