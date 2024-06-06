Казахстан завоевал золото на международном турнире в Италии

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе отличилась двумя завоеванными медалями на международном турнире в итальянском городе Тоди, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Медаль высшей пробы на престижном турнире по стендовой стрельбе смог завоевать представитель сборной Казахстана Виктор Хасянов. Ему не было равных в дисциплине "трап".
В другой дисциплине "скит" среди смешанных команд отличились казахстанцы Эдуард Ещенко и Диана Сабекова. Они завершили выступление с медалью бронзового отлива.
Соревнования лучших стрелков мира продлятся в Италии до 9 июня.
Напомним, ранее Эдуард Ещенко смог квалифицировался на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2113209-kazahstan-zavoeval-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-v-italii/