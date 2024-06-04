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Казахстанский гимнаст завоевал медаль на этапе международного турнира в Словении

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Спортивная гимнастика. Иллюстративное фото
Спортивная гимнастика. Иллюстративное фото: Пресс-служба НОК РК

Представитель мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Диас Тойшыбек завоевал серебряную медаль на этапе Кубка вызова в Копере (Словения), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец занял почетное второе место в упражнениях на коне, показав результат 14,150 балла. Золотую медаль в данной дисциплине завоевал представитель Украины Илья Ковтун, он набрал 14,900 баллов. Бронзовую награду получил спортсмен из Хорватии Матео Зугич.

Добавим, что еще несколько представителей казахстанской сборной стали финалистами в четырех упражнениях. Роман Маменов стал шестым в упражнениях на брусьях, а также занял седьмое место в опорном прыжке.

Диас Тойшыбек в финале упражнений на перекладине вошел в семерку лучших спортсменов на этапе международного турнира Кубок вызова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2111883-kazahstanskiy-gimnast-zavoeval-medal-na-etape-mezhdunarodnogo-turnira-v-slovenii/

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