Казахстанский гимнаст завоевал медаль на этапе международного турнира в Словении

Представитель мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Диас Тойшыбек завоевал серебряную медаль на этапе Кубка вызова в Копере (Словения), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец занял почетное второе место в упражнениях на коне, показав результат 14,150 балла. Золотую медаль в данной дисциплине завоевал представитель Украины Илья Ковтун, он набрал 14,900 баллов. Бронзовую награду получил спортсмен из Хорватии Матео Зугич.

Добавим, что еще несколько представителей казахстанской сборной стали финалистами в четырех упражнениях. Роман Маменов стал шестым в упражнениях на брусьях, а также занял седьмое место в опорном прыжке.

Диас Тойшыбек в финале упражнений на перекладине вошел в семерку лучших спортсменов на этапе международного турнира Кубок вызова.

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