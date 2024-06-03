Сборная Казахстана потерпела "сухое" поражение на старте азиатского турнира

Мужская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в стартовом матче турнира "Кубок Вызова АВК" в Бахрейне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на портал Prosports.kz.

Отметим, что данный турнир станет единственным для казахстанской сборной в азиатском регионе, за исключением соревнований для стран Центральной Азии.

Первыми соперниками наших волейболистов выступили представители национальной команды Пакистана. Первый матч мужской сборной Казахстана в сезоне 2024 года завершился "сухим" поражением со счетом 0:3 (19:25, 19:25, 21:25 по сетам).

Также напомним, что 29 мая женская команда Казахстана завоевала серебряные медали данного турнира дважды уступив принципиальным соперницам из Вьетнама на групповой стадии и в финальной игре за первый трофей в этом году.

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