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Сборная Казахстана потерпела "сухое" поражение на старте азиатского турнира

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Сборная Казахстана по волейболу
Сборная Казахстана по волейболу. Фото: volley.kz

Мужская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в стартовом матче турнира "Кубок Вызова АВК" в Бахрейне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на портал Prosports.kz.

Отметим, что данный турнир станет единственным для казахстанской сборной в азиатском регионе, за исключением соревнований для стран Центральной Азии.

Первыми соперниками наших волейболистов выступили представители национальной команды Пакистана. Первый матч мужской сборной Казахстана в сезоне 2024 года завершился "сухим" поражением со счетом 0:3 (19:25, 19:25, 21:25 по сетам).

Также напомним, что 29 мая женская команда Казахстана завоевала серебряные медали данного турнира дважды уступив принципиальным соперницам из Вьетнама на групповой стадии и в финальной игре за первый трофей в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2111037-sbornaya-kazahstana-poterpela-suhoe-porazhenie-na-starte-aziatskogo-turnira/

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