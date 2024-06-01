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Разгромом завершился второй матч сборной Казахстана на чемпионате Азии

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по регби
Матч сборных Казахстана и Гонконга на ЧА по регби: Пресс-служба Asia Rugby

Женская сборная Казахстана по регби потерпела второе поражение подряд на чемпионате Азии – 2024, который в эти проходит в Гонконге, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во второй игре казахстанки встретились с хозяевами турнира – сборной Гонконга. Встреча завершилась "сухим" поражением нашей команды со счетом 0:22.

Напомним, в первой встрече японки одержали победу со счетом 0:64.

Ранее команда из страны восходящего солнца победила Гонконг, это позволило сборной Японии завоевать золотые медали азиатского первенства и пройти отбор на Кубок мира в 2025 году.

Очередное поражение лишило казахстанских регбисток шанса оспорить путевку на мировой турнир в специальном отборочном турнире.

Чемпионат Азии по регби в Гонконге стартовал 22 мая и завершился 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2110713-razgromom-zavershilsya-vtoroy-match-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-azii/

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