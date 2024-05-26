Сборная Казахстана завоевала золото на международном турнире в Болгарии

Казахстанские гимнасты завоевали две золотых медали на этапе Кубка Вызова, который в эти дни проходит в Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя завоеванными наградами на этапе Кубка вызова в болгарском городе Варна.

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал итоговые - 15.433 балла.

Еще один казахстанец Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях. В его копилке 14.033 балла. В этом же виде программы представитель сборной Казахстана Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.