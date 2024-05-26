Сборная Казахстана завоевала золото на международном турнире в Болгарии

Казахстанские гимнасты завоевали две золотых медали на этапе Кубка Вызова, который в эти дни проходит в Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя завоеванными наградами на этапе Кубка вызова в болгарском городе Варна.
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал итоговые - 15.433 балла.
Еще один казахстанец Дмитрий Патанин в свою очередь стал лучшим в вольных упражнениях. В его копилке 14.033 балла. В этом же виде программы представитель сборной Казахстана Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2107095-sbornaya-kazahstana-zavoevala-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-v-bolgarii/