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Казахстанские волейболистки вышли в "Финал четырех" на международном турнире

Опубликовано:

Игроки женской сборной Казахстана по волейболу
Игроки женской сборной Казахстана по волейболу: Пресс-служба Азиатской волейбольной конфедерации

Женская сборная Казахстана по волейболу одержала четвертую победу в рамках группового этапа международного турнира "Кубок Вызова АВК", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организаторов.

Турнир проходит в столице Филиппин Маниле.

Заключительным соперником в группе казахстанских волейболисток выступила команда Гонконга. Встреча завершилась «сухой» победой наших соотечественниц с общим счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:4).

По итогам выступлений Казахстан занял второе место в группе В, ранее спортсменкам удалось одержать победу над сборными Индонезии и Сингапура, единственное поражение подопечные Ришата Гилязутдинова потерпели в принципиальной встрече с Вьетнамом, который догоняет Казахстан в рейтинге FIVB и являются действующими победителями турнира.

В группе А лучших между собой определяют Филиппины, Китайский Тайбэй, Индия, Иран и Австралия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2107044-kazahstanskie-voleybolistki-vyshli-v-final-chetyreh-na-mezhdunarodnom-turnire/

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