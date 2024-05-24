Казахстанские волейболистки уступили принципиальному сопернику на международном турнире

Женская сборная Казахстана по волейболу потерпела поражение в матче группового этапа турнира "Кубок Вызова АВК", который проходит на Филиппинах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организаторов.

Это вторая игра казахстанок на турнире. Напомним на старте женская команда Казахстана одержала "сухую" победу над Сингапуром с общим счетом 3:0 (25:15, 25:9, 25:17).

Сегодня отечественные волейболистки сыграли с действующими победителями турнира – сборной Вьетнама. Матч для обеих команд является принципиальным, поскольку вьетнамцы приближаются к Казахстану в рейтинге FIVB, на данный момент они занимают 39-е место, Казахстан – 32-е.

По ходу игры наши соотечественницы уступили в первых двух отрезках, совершили камбэк в третьей четверти, однако с небольшой разницей уступили в конце.

Матч завершился поражением казахстанских волейболисток со счетом 1:3 (14–25, 19–25, 25–14, 23–25).

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