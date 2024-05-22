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Казахстанские волейболистки одержали разгромную победу на старте международного турнира

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Игроки женской сборной Казахстана по волейболу
Игроки женской сборной Казахстана по волейболу: Пресс-служба Азиатской волейбольной конфедерации

Женская сборная Казахстана по волейболу выиграла первый матч международного турнира "Кубок Вызова АВК" на Филиппинах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Азиатской волейбольной конфедерации.

Отметим, что данный женский турнир официально открыл международный игровой сезон – 2024 для всех казахстанских национальных команд.

В первом матче наши волейболистки встретились со сборной Сингапура. Казахстан одержал "сухую" победу с общим счетом 3:0 (25:15, 25:9, 25:17). Следующими соперниками выступят сборные Вьетнама (действующие обладатели трофея), Индонезии, Сингапура и Гонконга.

С Гонконгом команда дважды встречалась в прошлом году - и на чемпионате Азии, и на Азиатских играх. Однако более принципиальной будет встреча именно с действующими победителями турнира. Сборная Вьетнама подбирается ближе в рейтинге FIVB, на данный момент они занимают 39-е место, Казахстан – 32-е.

Соревнования проходят с 22 по 29 мая текущего года в столице Филиппин городе Маниле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2104998-kazahstanskie-voleybolistki-oderzhali-razgromnuyu-pobedu-na-starte-mezhdunarodnogo-turnira/

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