Казахстан уступил в командных соревнованиях на чемпионате мира по дзюдо

Национальная сборная Казахстана по дзюдо проиграла в первом круге командной дисциплины на чемпионате мира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда в первом раунде смешанных командных соревнований встречалась со сборной Германии. Схватка завершилось победой немецких спортсменов с итоговым счетом - 4:2.

Среди казахстанцев победами отметились Камила Берликаш (свыше 78 килограммов) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг). Свои поединки проиграли Екатерина Токарева (до 70 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Бахыт Кусакбаева (до 57 кг) и Дархан Койбагар (до 73 кг).

Таким образом, единственную медаль в копилку нашей сборной на чемпионате мира в Абу-Даби принесла Абиба Абужакынова. Дзюдоистка стала бронзовым призером.

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