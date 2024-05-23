Казахстан завершил чемпионат мира по дзюдо с одной медалью в личном зачете

В последний соревновательный день чемпионата мира в индивидуальном зачете от Казахстана выступали сразу трое спортсменов, которые не смогли завоевать медали, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительница национальной сборной Камила Берликаш одержала победу в первой схватке в весовой категории свыше 78 килограммов, но не смогла одолеть китаянку Шиянь Сюй во втором раунде.

На этом же этапе остановился и другой казахстанец Нурлыхан Шархан. Отечественный дзюдоист проводил поединок в весе свыше 100 килограммов, но уступил швейцарскому спортсмену Дэнилу Эйху.

Еще ранее, на стадии первого круга проиграл Ерасыл Кажыбаев, который представлял страну на мировом первенстве в весе до 100 килограммов.

Отметим, единственную медаль в копилку сборной принесла Абиба Абужакынова. Дзюдоистка стала бронзовым призером чемпионата мира в ОАЭ.

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