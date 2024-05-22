Казахстанские дзюдоистки проиграли на старте чемпионата мира в ОАЭ

На чемпионате мира в ОАЭ стартовал четвертый соревновательный день по дзюдо, на котором выступали представительницы сборной Казахстана Екатерина Токарева и Аруна Жангельдина, передает корреспондент NUR.KZ.

Аруна Жангельдина, выступающая в весе до 78 килограммов уступила в первой схватке представительнице Великобритании Эмме Рейд.

Другая казахстанка Екатерина Токарева, представляющая страну в весовой категории до 70 килограммов, остановилась на стадии второго круга. В первом поединке она одолела дзюдоистку из Узбекистана Гульнозу Матниязову. Во втором же круге она потерпела поражение от испанки Айи Цуноды.

Напомним, в первый день ЧМ-2024 в Абу-Даби, представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в схватке за третье место.

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